Sıcak hava İzmir’de sebzeyi de vurdu! Gecikmeli olarak tezgahlara çıktı

Hasat edilen ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Şahin, "Şu anda piyasanın istediği ürünler hızlı şekilde sevk ediliyor. Yağışlar kendini topladı ve gece sıcaklıkları düştü. Böylece kışlık sebzede tüketim ve pazar kalitesi oluştu. İhtiyacımızı karşılayabilecek ve ihracata yönlendirecek ürünümüz var." dedi.



Şahin, soğuk havanın kışlık sebzede olgunlaşma ve lezzeti etkilediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Havalar soğudu, kışlık sebzeler kapandı ve ürün artık olması gereken pazar kalitesine ulaştı çünkü ürün havalar soğumadan, kendini kapatmadan pazar kalitesi açısından çok az miktarda piyasa sevk edilebiliyor. Bu olunca da fiyatlar biraz beklenin üzerindeydi ama şu an stabil hale gelmeye başladı."

