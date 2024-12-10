Isparta’da şehit düşen Teğmen Dut’un naaşı İzmir’e getirildi

Şehit Mustafa Atakan Dut'un cenazesi, askeri uçaktan tören kıtasınca aprona indirildi. Ardından tören kıtasınca omuzlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehit Teğmen'in annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi ailenin önünden geçerken annesi Kübra Dut, kollarını uzatarak oğlum demesi yürekleri dağladı. Bu sırada Ecem Nur Dut ise bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracının peşinden koştu. Şehit babası Ali Dut ise, oğlunun naaşının geçiş sırasında askeri selam verdi.

Şehidin cenazesi oluşturulan konvoy ile toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Germencik ilçesine götürüldü.