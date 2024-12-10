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Haberler İzmir Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki Selçuk Saygılı, hayatının büyük bölümünde kilo problemi yaşadı. 245 kiloya kadar çıkan Saygılı, evinde yatağa bağımlı tedavi gören kayınbabasının yaşadığı zorluklardan etkilenerek zayıflamaya karar verince, 2,5 yılda 145 kilo verdi. Her gün en az 2 saat spor yaptığını belirten Saygılı, "Sağlığım için zayıfladım. İyi bir gelecek için, aileme iyi bir gelecek hazırlamak için zayıfladım" dedi.

AA
Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan 245 kilodaki Selçuk Saygılı, hastalığı sürecinde yatağa bağımlı tedavi gören kayınbabasının durumundan etkilenerek 2,5 yılda 145 kilo verdi.

Hayatının büyük bölümünde kilo problemi yaşayan 36 yaşındaki Saygılı, 8 yıl önce 180 kilodayken evlenmeye karar verdiğinde, damatlığa girebilmek için 40 kilo verdi. Evlendikten sonra yine kilo alan inşaat teknikeri Saygılı, 245 kiloya kadar çıktı.

Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Arkadaşlarının kiloları nedeniyle "Minik" lakabını taktığı Saygılı, evinde yaklaşık 2 yıl kalan yatağa bağımlı kayınbabasının yaşadığı zorluklardan etkilenerek zayıflamaya karar verdi.

Saygılı, 2,5 yıl önce doktorların yardımıyla önce diyet programına başladı. İlk aşamada 40 kilo veren Saygılı, geçen sürede mide ameliyatı, diyet ve spor ile 105 kilo daha vermeyi başardı.

Saygılı, eskiden giydiği ve şimdi kendisine çok büyük gelen kıyafetlerini hatıra olarak saklıyor.

Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

"AİLEME İYİ BİR GELECEK HAZIRLAMAK İÇİN ZAYIFLADIM"

Saygılı, AA muhabirine kendini bildiğinden beri kilolu olduğunu söyledi.

Daha önce kilolu olmayı umursamadığını ifade eden Saygılı, yatalak kayınbabasına bir süre baktıklarını, bu süreçte yatalak olmanın zorluğunu gördüğünü kaydetti.

Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Saygılı kayınbabasını zaman zaman yataktan kaldırmak zorunda kaldığını söyleyerek, "60 kilo olan kayınbabamı bile kaldırmakta zorlandım. Ben onun yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm." dedi.

Bu durumun kendisini zayıflamaya yönelttiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu

Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

"Aileme 'ben ölmekten korkmuyorum, yatalak kalmaktan korkuyorum' dedim. 'Yatalak kaldığımda bana nasıl bakacaksınız? Parayla ben bakıcı bulamam. Beni kaldıramazsınız, çürür giderim o yatakta' dedim. Doktor gözetiminde ideal kiloma ulaştım. 'Sen ameliyatla zayıfladın' diyorlar. Ben ameliyatla zayıflamadım. Ameliyatla hiçbir kimse zayıflayamaz. Ameliyat sadece kilo vermede destekçi, yardımcı. Spor ve diyetisyen desteğiyle kilomuzu verdik."

Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Saygılı, her gün en az 2 saat spor yaptığını belirterek, "Daha önce 9-10 X gömlek giyerken şu anda L beden giyiyorum. 7-8 XL tişört giyerken şu an L beden tişört giyebiliyorum. Yani bunun mutluluğunu değişebilir miyim? En büyük mutluluk, en büyük zenginlik sağlık. Sağlığım için zayıfladım. İyi bir gelecek için, aileme iyi bir gelecek hazırlamak için zayıfladım." ifadelerini kullandı.

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