Korkudan 2,5 yılda 145 kilo verdi

Saygılı kayınbabasını zaman zaman yataktan kaldırmak zorunda kaldığını söyleyerek, "60 kilo olan kayınbabamı bile kaldırmakta zorlandım. Ben onun yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm." dedi.

Bu durumun kendisini zayıflamaya yönelttiğini aktaran Saygılı, şöyle konuştu