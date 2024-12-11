Beşoklar’a operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda, 'Beşoklar' olarak bilinen, liderliğini yurt dışında firar olan B.B.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Ç.E. isimli vatandaşın teknik ve fiziki cihazlarla takip edilerek geçen 19 Mart'ta öldürülmesi olayını organize ederek gerçekleştiren, örgütlü olarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirtilen ve örgütün korkutucu gücünden faydalanarak üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil ettikleri anlaşılan şüphelilere yönelik, 23 Kasım'da helikopter ve dron destekli operasyon yapıldı. 49 şüpheliden 44'ünün yakalandığı operasyonda 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen toplam 5 firari şüpheli aranıyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 102 bin 915 TL, 2 bin 550 dolar, 46 senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı uygulandı.