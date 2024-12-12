Kırsalda yeni bir hayat! Genç kadın pandemiyi fırsata çevirip girişimci oldu

Lojistik bölümünde çalışan İzmirli Yasemin Sezgin (36), Kovid-19 salgını çıktığı sırada mesleğini yapıyordu. O dönem hamile olan Sezgin, bebeğini salgından korumak amacıyla istifa etti ve Tire'ye yerleşti. Eşi Melih Sezgin'in ailesinin çiftliğini geliştirip hayvancılığa başlayan Sezgin, kısa sürede önemli bir başarı hikayesine imza attı. İzmir'in 'efe' ruhlu girişimcisi, bir yandan ürettiği doğal hayvansal gıda ve konservelerle dikkatleri üzerine çekerken çevresindeki kadınlara da istihdam yarattı.

"ÜRÜNLERİMİZDE KATKI VE KORUYUCU MADDESİ KULLANMIYORUZ"

Üniversitede lojistik yönetimi öğrenimi gördükten sonra deniz lojistiği firmalarında 5 yıl kadar çalıştığını ifade eden 1 çocuk annesi Yasemin Sezgin, "2020'de Covid-19 salgını patlak verdi. Ardından hamile olduğumu öğrendim. Şu an 4 yaşında olan oğlum Tahir Saran Sezgin'i kalabalık ortamda dünyaya getirmek istemedim. Eşimin ailesinin süt çiftliği işlettiği Tire'ye yerleştim. Hayvancılık bana çok iyi geldi. Mahallemizdeki 3 kadını yanıma alarak onları istihdam ettim. Konserve sezonunda kadın işçi sayımız 10'u geçebiliyor. Kentlerdeki insanların bu ürünlere ulaşmakta zorluk çektiğini biliyordum. Tire'nin, meşhur domatesi, patlıcanı ve kapya biberinden konserveler hazırlıyoruz. Ürünlerimizde katkı ve koruyucu maddesi kullanmıyoruz. İzmir'de, ilikli kemik suyu üretiminde onaylı üç işletmeden biriyiz. Kemik iliği suyu, ilik karışımlı meyve suları ve odun ateşinde pişirilmiş sosları markamızın çatısı altında topladık" diye konuştu.

'DEPREMDE EVİMİZ YIKILDI'

30 Ekim 2020'deki depremde evlerinin yıkıldığını, apartmanlarında hayatlarını kaybedenlerin olduğunu anlatan Sezgin, "Özel bir lojistik firmasında Türkiye proje müdürü olan eşim işi gereği İzmir'e gidip geliyor. Oğlumu burada büyütmek ve hayatımın geri kalanını Tire'de sürdürmek istiyorum" dedi. Dijital kanallardan satışa başlayan Yasemin Sezgin'in ürünlerini ilk keşfedenler ise ünlü isimler oldu. Gülben Ergen, Başak Dizer Tatlıtuğ, Fulya Zenginer, çiftliğin müdavimi oldu.