Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! İzmir kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. İllerin GSYH rakamlarına katkıları belli oldu.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

TÜİK verilerine göre, 2023'te İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.