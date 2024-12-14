ABD askerlerine çuval geçiren sanıklara hapis

İzmir'de, eylül ayında 3 ABD vatandaşı askere yönelik fiziki saldırıya ilişkin, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheli hakkında 1 yıl 6 aydan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD askerlerine saldırı iddiasıyla ilgili tutuksuz 15 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 15 şüphelinin, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay ile 14 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül'de, TGB üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış yapılan itirazla10 kişinin tahliyesine karar verilmişti.