Cinayetin altından ‘kristal’ çıktı

İzmir'de önceki gün yaşanan arkadaş cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. 24 yaşındaki Alattin Önder aracın içinde tartıştığı 23 yaşındaki yakın arkadaşı Fehim Can Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU ETKİSİ

Katil Alattin Önder'in babası Yeni Asır'a olayın perde arkasındaki uyuşturucu gerçeğini anlattı. Oğlunun kristal isimli uyuşturucu maddeyi kullandığı için arkadaşını öldürdüğünü söyleyen baba Şehmuz Önder, oğlu ve erkadaşı Fehim Can Erdoğan'ın araçta kristal adlı uyuşturucuyu kullandıklarını söyleyerek cinayetin uyuşturucu etkisi altında gerçekleştiğini aktardı.

"KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Oğlunun ifade verirken bile maddenin etkisi altında olduğuna değinen Şehmuz Önder,"Alattin'i bu illetten kurtarmak için çok çırpındım. Yetkililere başvurup, 'Oğlumu bu bataklıktan ben kurtaramıyorum siz kurtarın. Alattin ya kendini ya başkasını öldürecek' dedim ama kimse sesimi duymadı. Sonunda bu korkunç olay gerçekleşti. Fehim Can'ın en yakın arkadaşıydı. Birlikte uyuşturucu kullanmışlar. Bu maddeyi kullananlar her türlü kötülüğü yapabilecek duruma geliyor. Allah kimsenin başına vermesin"diye konuştu.