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Haberler İzmir İZBAN'daki sigara kavgasında kan aktı! 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

İZBAN'daki sigara kavgasında kan aktı! 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Alaybey İZBAN istasyonunda 12 Aralık tarihinde sigara içen şahsı uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Görevlilerin hayati tehlikesi bulunmazken saldırganlar tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İZBAN’daki sigara kavgasında kan aktı! 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Aralık günü İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

İZBAN’daki sigara kavgasında kan aktı! 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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