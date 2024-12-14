İZBAN’daki sigara kavgasında kan aktı! 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Olay, 12 Aralık günü İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.