İzmir’de elektrik kesintisi 14 Aralık Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 14 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 14 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık
10:30 - 16:30
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
Cumhuriyet
Atatürk
Erikli
Alakeçili
Adaküre
Mutaflar
Yeniyurt
Yukarıaktepe
Tabaklar
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
İnkılap
9:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli
Esentepe
Çağdaş
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kavacık
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
8:30 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
Aşağıkızılca
Nazarköy
Yukarıkızılca Merkez
Soğukpınar
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Yeni
İstiklal
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çayır
Demirdere
Hamam
Küçükören
Güney
Çamlıca
Küre
9:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Atatürk
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kocaaliler
Sarılar
Çobanköy
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çapak