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İzmir’de kimlik bilgileriyle dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, kredi kartı aidatlarını iade etme yalanıyla kimlik bilgilerini elde eden dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları vatandaşların adına sahte kimlik oluşturup ve kendilerine elektronik eşyalar sipariş ederek, 9 vatandaşı 2 milyon liraya yakın dolandırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de kimlik bilgileriyle dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de vatandaşları telefonla arayıp kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kimlik bilgilerini elde edip kendilerine kargo ile elektronik eşyalar sipariş eden dolandırıcılara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları banka görevlisi olarak tanıtıp, kredi kartı aidatlarını iade etme yalanıyla kimlik bilgilerini elde eden, daha sonra da bilgilerini aldıkları vatandaşların adına sahte kimlik oluşturan ve kendilerine elektronik eşyalar sipariş ederek, 9 vatandaşı 2 milyon liraya yakın dolandıran şüphelileri tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından savcılık talimatıyla adreslere operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik eşyalar ile sim kartlar ele geçirildi.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında belirlenen 3 hedef şüpheli M.A. (41), M.İ. (31) ve O.K. (36), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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