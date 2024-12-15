’Engelliyim, gidecek yerim yok’ dedi ölü bulundu! İzmir Valiliği’nden açıklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sokakta yaşayan bedensel engelli Adnan Kale (58), ölü bulundu. Kale'nin ölmeden 1 gün önce kendisini cep telefonu ile kaydeden kişiye 'Engelliyim, gidecek yerim yok' dediği öğrenilirken, İzmir Valiliği ise bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan 'Engelliyim gidecek yerim yok, diyen adam ölü bulundu' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Kale'nin daha önce huzurevi bakım merkezinde kaldığı, ancak kendi isteğiyle buralardan ayrıldığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Buca ilçesi Güvenli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yaşadığı öğrenilen ve bedensel engeli bulunan Adnan Kale'nin sokakta hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kale'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Kale'nin, ölmeden 1 gün önce kendisini cep telefonu ile kaydeden bir kişiye 'Engelliyim, gidecek yerim yok' dediği öğrenildi.