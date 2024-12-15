Geleceğin özel şefleri işi mutfağında öğreniyor

İzmir'de lisede yiyecek içecek bölümünde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, teoriyle pratiği bir arada yaparak işi öğreniyor. Okula başladıklarında portakal soymakta zorlanan özel öğrenciler, mezun olduklarında geleceğin şefleri ve şef yardımcıları oluyor. Seferihisar Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören hafif düzeyde zihinsel engelli özel eğitim öğrencileri, haftalık 30 saat dersin 15 saatini yiyecek içecek hizmetleri alanında görüyor. Günlük 6 saat ders işleyen öğrencilerin 2,5 günü yiyecek içecek atölyesinde geçiyor. Eğitimle ilgili bilgi veren Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Aktürk, "Özel öğrencilerimiz burada 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 4 yıl boyunca eğitim görüyorlar. Buraya geldiklerinde portakal dahi soyamazken, atölyede kesme, doğrama, şekillendirme ve pişirme gibi birçok mutfak becerilerini yapar hale geliyorlar, sektöre hazır oluyorlar. Aslına bakarsanız, geleceğin şeflerini ve şef yardımcılarını yetiştiriyoruz. O da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.