İzmir’de eğlence mekanında hareketli anlar! Yeni tanıştığı kişiyi hem darp etti hem de parasını çaldı

Olay, önceki gün Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli erkek, eğlence mekanında tanıştığı C.A. isimli erkekle Şahintepe mevkisine gitti. İkili burada alkol almaya devam etti. M.K., bir süre sohbet ettiği C.A.'yı darbedip, 5 bin avro parasını gasbetti.