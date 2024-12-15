  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de eğlence mekanında hareketli anlar! Yeni tanıştığı kişiyi hem darp etti hem de parasını çaldı

İzmir'de eğlence mekanında hareketli anlar! Yeni tanıştığı kişiyi hem darp etti hem de parasını çaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı 45 yaşındaki C.A. isimli şahsı darbedip 5 bin avrosunu çalan M.K. gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de eğlence mekanında hareketli anlar! Yeni tanıştığı kişiyi hem darp etti hem de parasını çaldı

İzmir'in Konak ilçesinde M.K. (27) eğlence mekanında tanışıp, dışarıda alkol almaya devam ettiği C.A.'yı (45) darbedip, 5 bin avro parasını gasbetti. Şikayet sonrası gözaltına alınan M.K., tutuklandı.

İzmir’de eğlence mekanında hareketli anlar! Yeni tanıştığı kişiyi hem darp etti hem de parasını çaldı

Olay, önceki gün Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. isimli erkek, eğlence mekanında tanıştığı C.A. isimli erkekle Şahintepe mevkisine gitti. İkili burada alkol almaya devam etti. M.K., bir süre sohbet ettiği C.A.'yı darbedip, 5 bin avro parasını gasbetti.

İzmir’de eğlence mekanında hareketli anlar! Yeni tanıştığı kişiyi hem darp etti hem de parasını çaldı

Olayın ardından polise giden C.A., şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla M.K. aynı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.K. sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA