İzmirlinin çilesi bitmiyor! Eshot’ta balık istifi yolculuk

İzmirlilerin çilesi bir türlü bitmiyor. Son zamanlarda Körfez'deki kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen Büyükşehir Belediyesi, metroların yürüyen merdivenlerinin çalışmaması nedeniyle vatandaşlarını isyan ettirdi. Şimdi de ESHOT otobüslerinin seferlerinin gecikmesi, az sayıda sefer olması, şoförlerinin gerginliği işe gitmek isteyenlerin ya da mecburen toplu taşıma araçları kullanmak zorunda kalanların güne kötü başlamasına sebep oluyor.

İzmirliler, ESHOT seferlerinin aksamasından ve şoförlerin kaba olmasından şikayetçi. Gelmeyen otobüsler yüzünden her ESHOT aracı dolu oluyor ve İzmirliler, gitmek istedikleri her yere geç kalıyor.

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Ekibimiz, bu çileyi gözlemleyip yazdı: İsmini duyunca herkesin yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturan kent İzmir... Fakat trafik, yıllar önce İzmir'i terk edenlerin bıraktığı gibi ya da İstanbul trafiğinden şikayet edenlerin düşündüğü gibi bomboş yollarda akmıyor. Özellikle de belediye otobüsleriyle 2-3 araç değiştirerek yetişmek zorunda olduğunuz bir işiniz varsa ve 08.00'de başlayan mesaiye yetişmek zorundaysanız çileniz saat 06.30'da başlıyor. Otobüs kuyrukları uzuyor, İzmirliler her gün sıkışık bir şekilde dip dibe yolculuk ediyor. Her gün kullandığım Tınaztepe-Lozan (470) hattı ve Şirinyer-Gümrük (36) hattını kullanan bir vatandaş olarak mesaiye zamanında yetişebilmek için evden çok daha erken çıkmak zorunda kalsam da zamanında kalkmayan otobüsler ve düzgün çalışmayan Dijital İzmirim Kart uygulaması sebebiyle bazı günler yine de gecikmekten kurtulamıyorum.

İŞ ÇIKIŞI DA AYRI EZİYET

Akşam işten çıkmak ise bambaşka bir eziyete dönüşüyor. Günün yorgunluğunun ardından tek isteğiniz eve gidip dinlenmek olsa da o aşamaya geçmek için bir-iki otobüs çilesi daha yaşamak zorundasınız. Vaktinde gelmeyen otobüs, bir sonraki aracın daha da dolu olması demek, balık istifi otobüse binmeye çalışırken şoförün ukala davranışları iyice sinirlerinizi zıplatıyor. İşte ipler tam olarak burada kopuyor ve otobüsteki herkes birbirine girmeye başlıyor... İzmirliler, otobüslerde yaşadıkları sorunları sosyal medya ve şikayet sitelerinde belirtseler de değişen bir şey yok.

Editörümüz Asya Yaşarikiz, ESHOT'taki mağduriyeti her gün yaşayan İzmirlilerden birisi.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Şikayet sitelerinde İzmirlilerin yorumlarını görmek mümkün. İşte bu şikayetlerden bazıları:

- Sınav günleri otobüs sayısı artırılmalı. Yarım saatlik yolu 1.5 saatte balık istifi gidiyoruz. Hizmet yoksa gelecek sonuçlara da şaşırmayacaksınız.

- 971 numaralı hat Fahrettin Altay'dan kalkış saatine uymamakta. Bugün 7 Aralık 2024 18.35 otobüsü vaktinden 15 dakika geç geldi. Öncesinde 18.19 otobüsü ise durağa hiç gelmedi.

- 17 numaralı hat, Fahrettin Altay aktarmadaki görevliler tarafından bilerek ve isteyerek aksatılmaktadır. 9.15'te kalkması gereken otobüsün 9.30'da kalkacağı söylendi ve bu ilk defa olmuyor. Bu hattı sürekli aksatıyorlar. Memurlara bir şey sorunca kavga edecekmiş gibi cevap veriyorlar. Saygısızca muhatap almıyorlar.

- Halkapınar'dan 8:20'de kalkması gereken 534 Bayraklı Şehir Hastanesi otobüsü, şoförlerin çay keyfi nedeniyle 8:34'te kalktı. Biz hastane randevusuna yetişecek hastaları, keyifleri için bekletmeleri, ESHOT şoförlerinin sorumluluk duygusundan uzak, lakayıt ve keyfi hareketlerine artık bir son verin.

- Haftada 6 gün Bornova Mevlana'dan Buca'ya işe gidiyorum. Mevlana Mahallesi Çağla durağından geçen 268 numaralı hat, durağa gelmeden orta ve arka kapıdan yolcuları indirdi. İnen yolcuların yerine kimseyi almadı. Ön tarafı doluydu ama arka kapı ve orta kapı boştu. Bizim işe, hastaneye vs. bir yere gitmemiz şoförün keyfine kaldı.