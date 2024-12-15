‘Saç-sakal tıraşı şehirlerde 800 lira’

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, 10 gün önce Ödemiş'teki esnaf buluşmasında, saç sakal tıraşının yılbaşından itibaren 500 lira olduğunu duyurmuştu. Ancak bu rakamın, İzmir'in metropol ilçelerinde geçerli olmadığı ortaya çıktı. İzmir Berberler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bilgin, Birlik Başkanı Yalçın Ata'nın açıkladığı rakamın, dış ilçelerde uygulanacağını, İzmir metropolünde rakamların biraz daha yukarıda olduğunu bildirdi.

'ÜÇ FARKLI TARİFE VAR'

Bilgin, "Birinci, ikinci, üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı tarifemiz var. Birinci sınıf berberlerde saç tıraşı 500 lira, sakal tıraşı ise 300 lira. Toplamda saç sakal 800 lira. İkinci sınıf berberlerde saç 350, sakal 200 lira; toplam 550 lira. Üçüncü sınıf salonlarda ise saç 250, sakal 150 olmak üzere toplamda 400 lira. Bazı salonlarımızda 1500 lira alındığına dair söylemler var. Doğrudur. VIP salonlarda rakamlar 1000 lira, 1500 lira. Bu yerlerin müşterileri özeldir. VIP salonuna gelen bir müşteri, sıra beklemez, hemen koltuğa alınır. Saç tıraşı, yıkama, cilt bakımı da eklenince, rakamın VIP salonlarda 1500 lirayı bulması normaldir."