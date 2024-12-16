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Haberler İzmir Eski eşinin aracını ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada

Eski eşinin aracını ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde bir şahıs eski eşinin otomobilini ateşe verip kaçtı. Şüpheli ekiplerin takibiyle kısa sürede yakalanırken kundakalama anları kameraya yansıdı.

İHA

Giriş Tarihi:

Eski eşinin aracını ateşe verip kaçtı! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski eşinin otomobilini ateşe verip kaçan şahıs polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı. Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüde Y.K.'nin branda kaplı otomobili ateşe verip kaçtığı anlar yer aldı.

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