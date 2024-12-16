İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

Türkiye, zeytin ağacı kültürünü binlerce yıllık bir miras olarak sürdürüyor. Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde zeytin yetiştiriciliği önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Buna karşın son yıllarda kimyasal tarım uygulamaları, yerel zeytin türlerinin yok olması ve göç gibi çeşitli nedenler yüzünden geleneksel zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi ve uygulamaların kaybolma riskini doğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin katkılarıyla dosya hazırlandı.