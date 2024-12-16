  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

İzmir'de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşları 100 ile 2 bin arasında değişen zeytin ağaçlarında hasat işlemleri sürüyor. Bölgedeki çiftçiler "Zeytin velinimetimiz. Zeytinsiz olamayız. Zeytinle huzur ve mutluluk buluyoruz" dedi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

Türkiye, zeytin ağacı kültürünü binlerce yıllık bir miras olarak sürdürüyor. Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde zeytin yetiştiriciliği önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Buna karşın son yıllarda kimyasal tarım uygulamaları, yerel zeytin türlerinin yok olması ve göç gibi çeşitli nedenler yüzünden geleneksel zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi ve uygulamaların kaybolma riskini doğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin katkılarıyla dosya hazırlandı.

İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

Dosyada zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili halk takvimleri, geleneksel aşılama ve budama yöntemleri, sofralık zeytin hazırlama ve geleneksel zeytinyağı çıkarma teknikleri gibi unsurlar detaylandırılarak kültürel mirasın acil koruma ihtiyacı vurgulandı. Yapılan çalışmaların sonucu zeytin yetiştiriciliğiyle ilgili geleneksel bilgi, yöntem ve uygulamalar, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Geçici Koruma Listesi'ne kaydedildi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesi'ndeki geleneksel zeytincilik yönündeki çalışmaları, UNESCO tarafından 2023 yılında Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Geçici Koruma Listesi'ne alındı.

İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 100 ile 2 bin yaş aralığındaki ağaçların da olduğu zeytinliklerde geleneksel yöntemlerle hasat sürüyor.

'ESKİ USUL YÖNTEMLERLE ZEYTİNCİLİK YAPIYORUZ'
Seferihisar'daki çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Çokgenç (52), "Eski usul yöntemlerle zeytincilik yapıyoruz. Zeytin hasadında çırpmayı, sırık dediğimiz sopalarla gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil mümkün olduğunca makine kullanıyor ama biz alışamadık. Yapmak da istemiyorum. Çünkü zeytin ağacına az da olsa zarar verdiğini düşünüyorum. Biz atadan sırık kullanımını öğrendik. Böyle de devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir’de asırlık zeytin ağaçlarında hasat zamanı

'ZEYTİN OLMAZSA HAYAT OLMAZ'
Çiftçilerden evli ve 3 çocuk annesi Sakine Kızılağaç (76), "Zeytini çırparak ağaçtan dökeriz. Dedelerimizden gelen mesleğimiz. Ağacın dibini temizleriz. Tırmıklarız, eleriz. Yağlık olanları fabrikaya götürürüz. Zeytin velinimetimiz. Zeytinsiz olamayız. Zeytinle huzur ve mutluluk buluyoruz" dedi.

Çiftçi evli ve 1 çocuk annesi Hatice Çokgenç (45) ise "Hasadımız sürüyor. Çocukluğumuzdan beri böyle. Önce zeytin ağacının dibini temizleriz. Ardından geleneksel yöntemle zeytinimizi toplarız. Zeytin olmazsa olmazlarımızdandır. Zeytin demek yağ demek, şifa demek. Zeytin olmazsa hayat olmaz" diye konuştu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA