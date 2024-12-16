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İzmir'de elektrik kesintisi 16 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 16 Aralık Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik kentte yaşanacak kesintilere dair detayları duyurdu. İşte 16 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Aralık Pazartesi

9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Gemici Sk. KARAKÖY KARANFİL KARAKÖY MENEKŞE KARADAYI Hükümet Sk. KARAKÖY AVCI KARAKÖY HÜKÜMET KARAKÖY ŞEN KARAKÖY İSTİKLAL KARAKÖY LALE KARAKÖY GÜL )
Güzelhisar ( Güzelhisar-Uzunhasanlar Köy Yolu )
Çoraklar
Çıtak ( ÇITAK MENEKŞE Şirin Sk. ÇITAK İSTİKLAL Yıldız Sk. Vatan Cd. Menekşe 2 Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Köprülü Sk. Güvendik Sk. Fatih Sk. Değirmen Sk. Ceylan Sk. Cevizli Sk. Balaban Sk. ÇITAK MİMAR SİNAN BABAOĞLU )
Uzunhasanlar ( Uzunhasanlar Köyü İç Yolu Uzunhasanlar Köyü Kavaklı Sk. Bademli 1. Sk. 27/27 UZUNHASANLAR GEÇİCİ MERA )
Yalı ( Aliağa Organize Sanayi Bölgesi )
Karakuzu ( İnönü Kümesi Çiçek 1 Sk. Çimen Sk. Çağdaş 1. Sk. Uzunhasanlar-Karakuzu Köy Yolu Uysal Sk. Sağlık Sk. Sakarya Sk. PALAMUT Okul 1. Sk. KARAKUZU GÜL Fidan Sk. Eğitim Sk. Bademli Sk. Akyol Sk. )

9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Sadıkpaşa
Tokatbaşı
Yakacık
Yusuflu

10:30 - 18:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )

14:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Aralık Pazartesi

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )

9:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere ( buyukkemerdere büyükkemerdere ara yol Büyükkemerdere Köyü İç Yolu )

13:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Cumhuriyet

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