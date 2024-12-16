İzmir’de elektrik kesintisi 16 Aralık Pazartesi

9:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Gemici Sk. KARAKÖY KARANFİL KARAKÖY MENEKŞE KARADAYI Hükümet Sk. KARAKÖY AVCI KARAKÖY HÜKÜMET KARAKÖY ŞEN KARAKÖY İSTİKLAL KARAKÖY LALE KARAKÖY GÜL )
Güzelhisar ( Güzelhisar-Uzunhasanlar Köy Yolu )
Çoraklar
Çıtak ( ÇITAK MENEKŞE Şirin Sk. ÇITAK İSTİKLAL Yıldız Sk. Vatan Cd. Menekşe 2 Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Köprülü Sk. Güvendik Sk. Fatih Sk. Değirmen Sk. Ceylan Sk. Cevizli Sk. Balaban Sk. ÇITAK MİMAR SİNAN BABAOĞLU )
Uzunhasanlar ( Uzunhasanlar Köyü İç Yolu Uzunhasanlar Köyü Kavaklı Sk. Bademli 1. Sk. 27/27 UZUNHASANLAR GEÇİCİ MERA )
Yalı ( Aliağa Organize Sanayi Bölgesi )
Karakuzu ( İnönü Kümesi Çiçek 1 Sk. Çimen Sk. Çağdaş 1. Sk. Uzunhasanlar-Karakuzu Köy Yolu Uysal Sk. Sağlık Sk. Sakarya Sk. PALAMUT Okul 1. Sk. KARAKUZU GÜL Fidan Sk. Eğitim Sk. Bademli Sk. Akyol Sk. )
9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Sadıkpaşa
Tokatbaşı
Yakacık
Yusuflu
10:30 - 18:00
BERGAMA / İZMİR
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu Örlemiş )
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
14:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim