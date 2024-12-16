İzmir’de elektrik kesintisi 16 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik kentte yaşanacak kesintilere dair detayları duyurdu. İşte 16 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...