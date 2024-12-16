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İzmir'in o ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Duyuruya göre Çeşme, Menemen, Ödemiş gibi ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir’in o ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintilerinin yaşanacağı merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte ilçe ilçe İzmir'de yaşanacak kesinti detayları...

İzmir’in o ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

ÇEŞME ÇİFTLİK
15.12.2024 saat 21:00 ile 16.12.2024 saat 13:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ÇİFTLİK
16.12.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA
16.12.2024 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in o ilçesinde 16 saatlik su kesintisi

MENEMEN VİLLAKENT
16.12.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK
15.12.2024 saat 21:50 ile 16.12.2024 saat 11:00 arasında yaklaşık 13 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HACIHASAN, HAMAM, KÜRE, KEMER, KAZANLI, BOZDAĞ, TEKKE, KÜÇÜKÖREN
16.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ORHANLI
16.12.2024 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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