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Haberler İzmir Tire’de sahte avukat yakayı ele verdi

Tire’de sahte avukat yakayı ele verdi

NADİR UYSAL

Giriş Tarihi:

Tire’de sahte avukat yakayı ele verdi
İZMİR Tire'de, sahte avukat M.T.Y. (42) son işinde baltayı taşa vurdu. Jandarma tarafından yakalanan zanlı adalete teslim edildi. İddiaya göre, çevresine kendini avukat olarak tanıtan M.T.Y, Tire'de ismi açıklanmayan bir şahsı yaklaşık 300 bin TL dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. İfadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Tire Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak Ödemiş T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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