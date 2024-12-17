Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 günde 595 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince; 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

Narkokapan-3 operasyonları sonrasında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıklayan Yerlikaya, "Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kg eroin ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 218 kg skunk, 105 kg metamfetamin, 82 kg kokain, 6 kg esrar, 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 30 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53 kg eroin, 22,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 kg skunk, 21 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 72,5 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg skunk, 9 kg esrar, 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg esrar, 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 14 şüpheli yakalandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 14,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı" dedi.