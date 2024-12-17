Halasını satırla katletmişti! İzmir’deki vahşette cani yeğenin aldığı ceza belli oldu

SON SÖZÜ 'HATIRLAMIYORUM' OLDU

Metin Akyüz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen duruşma esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Akyüz hakkında 'Kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

Metin Akyüz'ün yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık Akyüz duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. İddia makamı esas hakkında mütalaasını tekrar etti. Son sözü sorulan sanık ise olayı hatırlamadığını iddia edip, "Öyle bir şey olmadı. Tehditten anlamam, ne olduğunu bilmem. Hatırlamıyorum. Dışarıda intihara kalkıştım. Sonra yoğun bakımdan cezaevine geldim" dedi.