Halasını satırla katletmişti! İzmir’deki vahşette cani yeğenin aldığı ceza belli oldu

Son dakika İzmir haberleri...23 Aralık 2023'te saat 03.00 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi 7007 Sokak'a ihbar üzerine gelen polis ekipleri, adının Gurbet Ayaz olduğu öğrenilen kadını hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Gurbet Ayaz'ın boğazının satırla kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Gurbet Ayaz'ı, yeğeni Metin Akyüz'ün öldürdüğünü tespit etti. Halası Gurbet Ayaz'ı öldürdüğü satırla kendi boynunu da kesen Akyüz, yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Akyüz, tedavisi sonrası gözaltına alındı. Metin Akyüz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.