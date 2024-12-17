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Haberler İzmir İzmir'de 2 grup arasında çatışma: Husumetlileri önce takip etti sonra öldürdü

İzmir'de 2 grup arasında çatışma: Husumetlileri önce takip etti sonra öldürdü

Son dakika İzmir habeleri... İzmir'de tartıştığı bir grup tarafından takip edilen 28 yaşındaki Cevdet Temel aracındayken silahlı saldırıya uğradı. Olay üzerine gencin aracından inen akrabaları da karşı tarafa tabancıyla karşılık verdi. 4 kurşunun isabet ettiği Temel vurularak hayatını kaybetti.

İHA

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İzmir’de 2 grup arasında çatışma: Husumetlileri önce takip etti sonra öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzöir'de dün sabah 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayrancılar Egekent Kavşağı'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre aracıyla yolda seyir halinde olan Cevdet Temel (28), yaklaşık bir saat önce tartıştığı grup tarafından araçla takip edildi. Takip edildiğini anlayıp aracından inen Cevdet Temel'in yakınları, takip eden gruba tabancayla ateş açtı. Kendilerine ateş edilince takip eden grubun da tabancayla karşılık vermesi üzerine Cevdet Temel'in vücuduna mermiler isabet etti. Genç adam kanlar içerisinde yere yığılırken, Temel'i araçla takip eden ve tabancayla ateş açan grup kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Cevdet Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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