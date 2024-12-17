  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 17 Aralık Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 17 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İşte 17 Aralık Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar...

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Aralık Salı

10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Mektep ( Konut Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Yaşar Doğu Cd. Vidin Sk. VALİ KAZIM DİRİK Toplu Konut Sk. MİTHAT PAŞA )
Çiftçigediği
Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK Çırpı İstasyon Sk. OKUL HUZUR )

10:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 283/12. Sk. 273/4. Sk. Alija İzetbegovic Sakarya )

10:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 113. Sk. )
Erzene

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Şirintepe

İzmir’de elektrik kesintisi 17 Aralık Salı

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki

10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Yayakent

12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
29 Ekim

9:45 - 15:45
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar

9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA