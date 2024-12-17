İzmir’de elektrik kesintisi 17 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte detaylar...
10:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Mektep ( Konut Sk. ÇIRPI HAVUZBAŞI Şehit Kemal Hatipoğlu Sk. Yaşar Doğu Cd. Vidin Sk. VALİ KAZIM DİRİK Toplu Konut Sk. MİTHAT PAŞA )
Çiftçigediği
Arıkbaşı ( ŞEHİTLİK Çırpı İstasyon Sk. OKUL HUZUR )
10:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 283/12. Sk. 273/4. Sk. Alija İzetbegovic Sakarya )
10:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3 ( 113. Sk. )
Erzene
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Şirintepe
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki
10:00 - 14:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
12:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
29 Ekim
9:45 - 15:45
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar
9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
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