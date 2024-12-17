İzmir’de eşsiz kelebekler koleksiyonu

İZMİR'DE koleksiyoner Şenol Çelik, 9 yaşında izlediği çizgi filmden esinlenip topladığı, aralarında nadir türlerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kelebeği özel yöntemlerle kurutarak atölyesinde sergiliyor. Karşıyaka ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Şenol Çelik'in kelebeklere olan tutkusu, 9 yaşında izlediği bir çizgi filmden etkilenmesiyle başladı. İlk olarak çevresindeki kelebekleri toplamaya başlayan Çelik, zamanla daha fazla türe ulaşabilmek için Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı.

ÇİZGİ FİLM İLHAM KAYNAĞI OLDU

BUGÜNE kadar 78 ilde kelebek toplama çalışmaları yapan Çelik, topladığı türlerle 3 bine yakın kelebekten oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Çelik, dünyada nadir bulunan papilio ulysses, attacus atlas ve ornithoptera gibi türlerin de bulunduğu kelebekleri özel bir yöntemle kurutarak atölyesinde sergiliyor. Koleksiyonculuğa 9 yaşında başladığını anlatan Şenol Çelik, "Çocukluğumda televizyonda yayınlanan bir çizgi film vardı. Orada bir tırtılın kozaya geçmesini ve koza evresinden kelebeğe dönüşmesini anlatıyordu. O beni çok etkilemişti. Türkiye'de gezmediğim 3 il kaldı. Onun haricinde bütün illerde kelebekleri merakla araştırdım" şeklinde konuştu