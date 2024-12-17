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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elebaşılığını cezaevinde bulunan Genç Osman lakaplı Refik Çalışkan'ın yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA

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İzmir’de suç örgütüne operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, cezaevinde bulunan Genç Osman lakaplı Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Örgüt üyelerinin Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10'u adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

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