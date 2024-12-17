İzmir’de taksilere 7/24 takip! Anında harekete geçiliyor

Son dakika İzmir haberleri... Taksi şoförlerine yönelik ardı ardına yapılan saldırılar, taksilerdeki kameraların önemini bir kez daha ortaya koyarken, 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden artık geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler

Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Kamera olmayan ticari taksilere artık vize verilmeyecek, muayeneden geçemeyecekler. Şoför arkadaşlarımızın güvenliği için bu çok önemliydi" dedi.

Son aylarda taksi şoförlerine yönelik saldırılar ciddi manada arttı. Son olarak Manisa'da taksi şoförüne yönelik yaşanan olay, araç içi kameranın önemini bir kez daha ortaya koydu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest kalan bıçaklı saldırgan, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Bu olayın dışında taksilerde yaşanan bir çok olay, kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştu.