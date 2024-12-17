İzmir’deki davada yeni gelişme... Keşif sonrası resen celse açıldı

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olaydan önce 9 Ocak'ta elektrik kablolarını tamir eden GDZ Elektrik firmasında arıza onarım personeli olan tutuklu sanık F.A. ile aynı firmadaki arıza onarım ustası tutuklu sanık M.T, sanık avukatları ve bilirkişi heyeti katıldı.

Bilirkişi heyeti her 2 sanığa yetkili birimlere nasıl bilgi verdiği, kabloyu koruyan boruyu kimin çıkardığı, kablonun tamirinden sonra izolasyon direncini ölçülüp ölçülmediği sorularını yöneltti.

İki kişinin hayatını kaybettiği olay yerinde, keşif sırasında alınan 4 kablo ve GDZ Elektrik'ten temin edilen 1 kablo sanıklara gösterilerek, hangi kabloya müdahale ettikleri soruldu.

Tutuklu sanık F.A, 9 Ocak'ta amiri Y.Ü'yü arayarak bölgede kendisini bir vatandaşın durdurduğunu ve arıza olduğunu söylediğini belirtti. Dedektörle kontrol ederek elektrik kaçağı olduğunu gördüğünü ifade eden F.A, "Olay yerinde küçük bir kazı yaparak kabloyu buldum. Kablonun yüzeyde olduğunu tespit ettim. Mevcut arızayı giderdikten sonra kabloyu boruya kadar bastırarak soktum." dedi.

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F.A. bölgede çalıştıkları sırada İzmir Büyükşehir Belediyesinden de bir çalışanın bulunduğunu kaydederek, olay yeriyle kendisinin ilgileneceğini ve kapattıracağını söylediğini savundu.

Mahkemede kendisine gösterilen 5 kablonun da 9 Ocak'ta olay yerinde müdahalede bulunduğu kablolardan biri olmadığını öne süren F.A, "Benim muf yaptığım kablo bunlardan birisi değil. Olay yerinde kazı çalışmaları yapıldı. Hem GDZ Elektrik'ten hem de İZSU'dan elemanlar çalışmış. Kablo o kazı sırasında da hasar verilmiş, sökülmüş olabilir." dedi.

İnanç Öktemay

F.A. Google Earth'ten alınan 13 Nisan tarihli görüntüde bölgedeki 2 açık mazgal arasında kablo gözükmesine ilişkin soruyu da "Nasıl yukarı çıktığını bilmiyorum ama kendi kendine çıkamaz. Oranın ne zaman betonlandığına dair bilgim yok." cevabını verdi.

Diğer sanık M.T. ise duruşmada kendisine gösterilen 5 kabloya ilişkin, "Çalışma yaptığımız kablonun kırmızı bantlı kablo olduğunu düşünüyorum. Biz orada çalışma yaptıktan sonra birçok kez kazı yapıldı. Olay gününden sonra çalışmalar oldu." diye konuştu.

İşlem yapılan kablonun 50-60 santimetre derinliğe konulup konulmadığının sorulması üzerine de M.T, "Elimizde metre olmadığı için ölçme şansımız da yoktu. Şirket de böyle bir talepte bulunmaz. Bize metre de vermez. Biz ne kadar kazdık ve kabloya ulaştık hatırlamıyorum. Ama 25-30 santim kazmış olabiliriz. Daha da derin olabilir. Kazma, kürek ile kazdık." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi heyeti, sanıkların da ifadelerinden yola çıkarak yeni bir bilirkişi raporu hazırlayacak.

OLAY VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Özge Ceren Deniz

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.

İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 2 memur tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık'ta ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmıştı.