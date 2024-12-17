İzmirlileri isyan ettiren kavşak

İzmir'de Buca Metrosu için yeraltı tünel açma çalışmaları devam ederken, şantiyenin bulunduğu Eşrefpaşa Caddesi'ndeki trafik yoğunluğuna bir de kural tanımaz sürücüler eklendi. Yeşildere yönünden gelip Konak'a gitmek isteyen sürücülerin kavşaktan dönmek yerine yollarını kısaltmak için orta refüjdeki kaldırımın üzerinden araçları ile geçtikleri göze çarptı. Bu davranışlar hem trafik akışını olumsuz etkiliyor hem de güvenlik risklerini artırıyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Buca ile Konak ilçelerini birbirine bağlayan Eşrefpaşa ve Mehmet Akif caddelerinde son günlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu vatandaşın tepkisine yol açtı. Trafikteki sıkışıklığın nedeni olarak Buca metrosun için yeraltı tünel açma çalışmaları yüzünden araçların gelip gittiği şeritlerin teke düşürülmesi gösterilirken, kural tanımaz sürücülerin yaptıkları yüzünden bu sıkışıklığın daha da arttığı belirtildi.

Vatandaşlar, Yeşildere Caddesi'nden gelip Buca yönüne gitmesi gereken bazı araç sürücülerinin, Konak'a gitmek için Buca Mehmet Akif Caddesi'ndeki Nato döner kavşağını kullanmak yerine araçları ile orta refüjdeki kaldırımdan Eşrefpaşa Caddesi'ne geçip Konak yönüne gittiklerini söyledi. Kural tanımaz sürücülerin bu şekilde trafik güvenliğini de tehlikeye attığını vurgulayan vatandaşlar, aynı zamanda trafik akışının da bu yüzden yavaşladığını savundu.