İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
KİRAZ CUMHURİYET 17.12.2024 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT, 26 AĞUSTOS, FERAHLI 17.12.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ 17.12.2024 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 17.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.