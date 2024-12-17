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İZSU İzmir'in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (17 Aralık Salı) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Kiraz, Konak ve Ödemiş ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'deki su kesintilerinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi:

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 17 Aralık Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

KİRAZ CUMHURİYET 17.12.2024 saat 11:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT, 26 AĞUSTOS, FERAHLI 17.12.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÖDEMİŞ BİRGİ 17.12.2024 saat 08:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU İzmir’in bu ilçelerini su kesintisine karşı uyardı

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 17.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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