Karşıyaka Belediyesi’nde usulsüzlük iddiası

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Köse, CHP'li Yıldız Ünsal'ın basiretsizliği ve iş bilmezliği nedeni ile belediyenin 9 ayda felakete sürüklendiğini savundu. Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Hasan Ünal ise ihaleye giren 7 firmadan 6'sının giriş teminatlarını yanlış yatırdığına dikkat çekerek, "Bu ihaleden burnumuza pis kokular geliyor" dedi.

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

'BURASI SAHİPSİZ DEĞİL'

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, "Karşıyaka sahipsiz değildir. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a sesleniyorum; 'Burası sizin babanızın şirketi değil. Burada 350 bin Karşıyakalının hakkı var" dedi.

Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal da, 24 aylığına KDV hariç 218 milyon lira gibi yüksek miktara bir ihale yapıldığına dikkat çekerek şöyle söyledi: "Yaklaşık 218 milyon gibi fahiş bir rakamla; şoförü olmayan, belki de; eski, ömrünü ve miadını doldurmuş araçlara sadece 24 aylığına 218 milyon+KDV gibi yüksek miktarı adrese teslim ihaleyle bir firmaya veriyor. İhaleye 7 firma teklif veriyor fakat her ne hikmetse 6 firma ihaleye giriş teminatını yanlış yatırıp eleniyor ve sadece 1 firma kazanıyor. Bu ihalede bir yanlışlık var kanaatindeyiz" diye konuştu.