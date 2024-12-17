Kundaklanan araçlar kullanılamaz hale geldi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı. İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta park halindeki C.K'ye ait otomobil ve iki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, araçların kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kundaklandığı ileri sürüldü. Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.