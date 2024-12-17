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Haberler İzmir Lösemi aşkında mutlu son

Lösemi aşkında mutlu son

Hastanede evlilik teklifi alan lösemi hastası Nehir Yurtsever, “Kök hücre nakliyle sağlığına kavuştuğum ve tedavi sürecinde beni yalnız bırakmayan Emre ile nişanlandığım için çok mutluyum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Lösemi aşkında mutlu son

İZMİR'İN Buca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nehir Yurtsever'e 8 ay önce yaşadığı sağlık sorunları sonrası başvurduğu hastanede lösemi teşhisi konuldu. İzmir'deki özel bir hastanede tedavisine başlanan genç kızın refakatçiliğini ise erkek arkadaşı 20 yaşındaki Emre Coşkun üstlendi.

ÖNCE TEDAVİ SONRA NİŞAN

HASTANE odasında Coşkun'dan aldığı sürpriz evlilik teklifiyle büyük heyecan yaşayan Nehir Yurtsever'e, ağustos ayında kendi kök hücresinden kemik iliği nakledildi.

Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilen genç kız, törenle Emre Coşkun ile nişanlanarak mutluluğa ilk adımı attı.

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