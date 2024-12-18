4 santimlik çizik 250 bin liraya mal oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde tramvay durağı yakınına otomobilini park eden Ferhat B.'nin şirketine ait lüks aracın sol üst çamurluğuna kamyoneti ile sürterek 4 santimlik boya çiziğine yol açan 63 yaşındaki Fikri Bingöl'ün maddi hasarlı kazası pahalıya patladı.

130 BİNLİK DEĞER KAYBI

SİGORTA ve kasko şirketinden hasar ve değer kaybı için 130 bin lira alan ancak bu rakamı da yeterli bulmayan Ferhat B, aracının tamirde kaldığını, ikame araç kullandığını belirterek açtığı davada karşı taraftan 120 bin lira daha almaya hak kazandı. Toplam 250 bin liralık masrafa avukatı aracılığıyla itiraz eden Bingöl gazetemize konuştu.

Fikri Bingöl, karşı tarafın aracının değerinin 10 milyon lira civarında olduğunu söylediğini ancak aynı aracın piyasa değerinin 3-3,5 milyon olduğunu söyledi.

Bingöl, "Bir baktım 4-5 santimlik çizik yüzünden olay Karşıyaka Ticaret Mahkemesi'ne taşınmış. Şirket aracının sahibi, önce sigorta ve kaskodan tamir ve değer kaybı için toplam 130 bin lira almış. Sonra bu parayı az bulup 'Aracım serviste kaldı, araç kiraladım, değer kaybım var' diyerek dava açmış. Aracın sol üst çamurluğunun dışında ön tampon ve araç kapılarında çizikler olduğunu belirtmiş.

Benim aracımın kamyonet olduğu ve kasa yüksekliği göz önüne alınırsa otomobildeki diğer kısımlara zarar vermemin imkansız olduğu anlaşılır. Zaten benim olay anında çektiğim fotoğraflarla karşı tarafın 2-3 ay sonra beyan ettiği fotoğraf arasında fark var. Kaza Ekim ayında oldu, Ocak ayında ekspertiz raporu alınmış. Bilirkişi 3 gün serviste kaldığını belgelediğimiz araç için 15 günlük ikame araç bedeli çıkartıp, sürücü tramvay yoluna park etmesine rağmen kusurun tamamını bana vermiş. Mahkeme 120 bin lira daha ödememizi hükmetti. Dosyanın mahkemece yeteri kadar incelenmeden karar verildiğini düşünüyorum" diye konuştu.