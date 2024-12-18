İzmir’de 24 zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 10 aylık takip yürüttü. Belirlenen uyuşturucu tacirlerinin adreslerini tespit eden polis, 13 Aralık günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 817 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 142 fişek ele geçirildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan 24 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.