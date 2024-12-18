İzmir’de kasım ayında kaç konut satıldı? TÜİK açıkladı

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Konut satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 oranında artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 21 BİN 804

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 315,7 oranında artarak 21 bin 804 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında azalarak 135 bin 209 oldu. Kasım ayında 5 bin 213; ocak-kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.