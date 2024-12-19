  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de skandal olay! Cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

İzmir'de skandal olay! Cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmenine veliler tarafından soruşturma açıldı. Görevden uzaklaştırılan sınıf öğretmeni Y.Ş. polis tarafından tutuklandı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de skandal olay! Cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Selçuk ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.

İzmir’de skandal olay! Cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran 3 veli, öğretmen Y.Ş.'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.

İzmir’de skandal olay! Cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve iki çocuk babası öğretmen, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA