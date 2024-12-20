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Haberler İzmir İzmir'de tartışma kanlı bitti: Oğlu babasını vurup kaçtı

İzmir'de tartışma kanlı bitti: Oğlu babasını vurup kaçtı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, babasına tabancayla ateş açtı. Babasını ağır yaralayan şahısın yakalanması için jandarma çalışma başlatı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de tartışma kanlı bitti: Oğlu babasını vurup kaçtı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali önünde, G.S. ile babası A.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.S, babasına tabancayla ateş açıp aracıyla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayın ardından kaçan G.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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