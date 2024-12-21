İzmir’de motel yangını: Çatı alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Çeşme'de yangın sabah saatlerinde motelin çatısında meydana geldi. Alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının ardından motelde kalanlar tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken motelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.