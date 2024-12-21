İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık! Cins kediyi petshoptan öyle bir yöntemle çaldı ki...

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bornova ilçesinde, petshopa gelerek ailesiyle hem papağan satın alıp hem de cins bir kediyi montunun içine gizleyen şahsın hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olaydan bir gün sonra iş yeri sahibini arayan baba, "Benim oğlum madde bağımlısı. Kusura bakmayın" diyerek kediyi geri getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesindeki bir petshopta yaşandı. İş yerine gelen 3 kişilik aile, papağan almak istediklerini belirterek dükkandaki kuşlara baktı. 3 bin liralık papağanı beğenen aile, 200 lira da kapora bırakarak dükkandan ayrıldı.