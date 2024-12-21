İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık! Cins kediyi petshoptan öyle bir yöntemle çaldı ki...

Satın aldıkları papağan hazırlanırken kediyi montuna gizledi: O anlar kamerada
Bir gün sonra kuşu almaya gelen aile üyeleri, 3 bin lira verip papağanı satın aldı. İş yerinde bulunan 15 yaşındaki çocuk papağanı hazırlarken dalgınlığından yararlanan müşterilerden biri, bu sırada dükkanda beslenen cins bir kediyi gözüne kestirdi. Şahıs, hiçbir şey olmamış gibi montunun içine 2 aylık kediyi gizleyerek çaldı. Tüm bu anlar iş yerinin kamerasına yansırken, şahıslar satın aldığı papağan ve çalınan kediyle dükkandan ayrıldı.
"OĞLUM YALNIZDI. PAPAĞANI HAZIRLARKEN O ÇALIYOR"
İş yeri sahibi Nurşen Öner (35), yaşanan hırsızlık karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Öner, "Önce 3 kişi geldiler; papağan, kanarya, balık sordular. Etrafı bir kolaçan ettiler. Sonra dışarı çıktılar ve aralarında konuştuktan sonra papağan için 200 TL kapora bıraktılar ve gittiler. Akşam eşime söyledim hatta, 'pek tekin insanlar değil, gözüm tutmadı, dikkat edelim' diye. Bizim bir akrabamız var, rahatsızlanınca oraya gitmek zorunda kaldık. Oraya gidince 15 yaşındaki oğlum iş yerinde yalnızdı. Bunlar yine; oğlu, kızı, babası üçü beraber geliyorlar. Çocuğa kapora bıraktıkları papağanı almak istediklerini söylüyorlar. Oğlumun arkası dönük o sırada; papağanı yakalarken, kafese koyarken o kediyi yerden alıyor ve ceketinin içine gizliyor. Çocuk zaten fark etmiyor. Papağanın parasını da ödeyip gidiyorlar. Onlar gittikten sonra çocuk kamerayı açıyor ve olayı fark ediyor. Daha sonra bizi arayınca polislere haber verdik. Gittik ifademizi verdik ve şikayetçi olduk" dedi.