  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 22 Aralık Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 22 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 22 Aralık Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatlerinde araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 22 Aralık Pazar

9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller

10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )

10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA