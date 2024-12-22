İzmir’de elektrik kesintisi 22 Aralık Pazar

9:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Haliller
10:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Demirdere Köyü İç Yolu Köy İçi Yolu )
Küre ( KÜRE Küre Köyü KÜRE KÜME EVLERİ )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( ÇİMENLİK KÜMEEVLER SARILAR KÖY YOLU çobanköy merkez )