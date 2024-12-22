İzmir’de elektrik kesintisi 22 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? soruları sabah saatlerinde araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...