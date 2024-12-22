İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Su ve elektrik kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...