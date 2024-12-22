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Haberler İzmir İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte 22 Aralık Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Su ve elektrik kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

BAYRAKLI CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK, ALPASLAN
22.12.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA MEVLANA, DOĞANLAR
22.12.2024 saat 11:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ÇİFTLİK
22.12.2024 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA
22.12.2024 saat 11:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

MENDERES DEĞİRMENDERE
22.12.2024 saat 10:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL
22.12.2024 saat 10:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZCAYAKA, BOZDAĞ, HACIHASAN, TEKKE, BALABANLI, SEYREKLİ, KAZANLI, İLKKURŞUN, HAMAM, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, ÇAMLICA
22.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ VELİLER
22.12.2024 saat 10:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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