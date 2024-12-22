İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi 22 Aralık Pazar

MENDERES DEĞİRMENDERE
22.12.2024 saat 10:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 30 AĞUSTOS, İSTİKLAL
22.12.2024 saat 10:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZCAYAKA, BOZDAĞ, HACIHASAN, TEKKE, BALABANLI, SEYREKLİ, KAZANLI, İLKKURŞUN, HAMAM, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, ÇAMLICA
22.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ VELİLER
22.12.2024 saat 10:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.