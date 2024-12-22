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Vicdansız baba

İzmir’de SMA’lı İkbal bebek için annesi yana yakıla tedavi parası toplarken vicdansız babası ise gece kulüplerinde eğleniyor. Ortaya çıkan görüntülerde baba Umut K’nin elden aldığı yardım paralarını içkiye harcadığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

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Vicdansız baba

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba Umut K.'nin gece kulübünde eğlendiği videolar sosyal medyada büyük tepki çekti. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için Valilik onaylı kampanya hesabı oluşturulmuştu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.'nin gece kulüplerindeki videoları ortaya çıktı.

ANNEDEN UYARI GELDİ

Umut K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca büyük tepki gördü. İkbal bebeğin annesi Hatice K. yardımseverleri uyararak kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiğini söyledi. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını dile getirdi.

Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden anne Hatice K, "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. Umarım adalet yerini bulur" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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