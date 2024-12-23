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60 noktada Huzurlu Konak Uygulaması

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

60 noktada Huzurlu Konak Uygulaması
İZMİR'DE, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede belirlenen 60 noktada 90 ekip ve 420 personelle 'Huzurlu Konak Uygulaması' gerçekleştirdi. 18, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde yapılan uygulama kapsamında; 8 bin 56 kişinin GBT/UYAP sorgusu yapıldı, 927 araç ve 357 motosiklet sorgulandı, 574 ticari taksi incelendi, 84 umuma açık iş yeri denetlendi, 75 vatandaşın adli aranması olduğu tespit edildi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 kişiye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı, 24 araç trafikten men edildi ve 30 araca ise toplamda 324 bin 892 TL trafik cezası uygulandı.
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