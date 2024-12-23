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İzmir bu yıl 1,5 milyondan fazla turist ağırladı

Son dakika İzmir haberleri... Ege'nin incisi İzmir'e 2024 ocak-kasım döneminde 1 milyon 653 bin 978 turist geldi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, bu rakamın İzmir ve bölge turizmi açısından üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir bu yıl 1,5 milyondan fazla turist ağırladı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ve geçici verilerle hazırlanan 2024 Ocak-Kasım Dönemi Turizm Raporuna göre, İzmir'e bu dönemde 1 milyon 653 bin 978 turistin geldiğini bildirdi.

Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı olan Mehmet İşler, yazılı açıklamasında, rapora göre kasımda İzmir'e 12 bin 539'u deniz yoluyla olmak üzere 56 bin 568 turistin geldiğini aktardı.

İzmir bu yıl 1,5 milyondan fazla turist ağırladı

İşler, kasım ayı raporları baz alındığında 114 bin 903 ziyaretçiyle Artvin ve 63 bin 399 turist sayısı ile Hakkari'nin İzmir'i geride bıraktığını ifade etti.

İzmir'e ocak-kasım döneminde 1 milyon 653 bin 978 turisti ağırladığını anlatan İşler, İzmir ve bölge turizmi açısından raporun üzüntü verici olduğunu aktardı.

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