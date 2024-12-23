İzmir bu yıl 1,5 milyondan fazla turist ağırladı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ve geçici verilerle hazırlanan 2024 Ocak-Kasım Dönemi Turizm Raporuna göre, İzmir'e bu dönemde 1 milyon 653 bin 978 turistin geldiğini bildirdi.



Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı olan Mehmet İşler, yazılı açıklamasında, rapora göre kasımda İzmir'e 12 bin 539'u deniz yoluyla olmak üzere 56 bin 568 turistin geldiğini aktardı.

