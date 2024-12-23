Türk kara sularına itilen 101 göçmen kurtarıldı

İZMİR'İN Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 101 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında göçmenleri taşıyan 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Lastik botlardaki 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Ekipler, Seferihisar ve Dikili açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.