Yeni yıl öncesi İzmir’de hindi satışları arttı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi, yeni yıl öncesi ilgi görmeye başladı. Hindiler 2 bin ile 3 bin TL arasında alıcı bulurken, yetiştiriciler bu sene yoğun talep olduğunu belirtti. Menemen ilçesinde yılbaşı için beslediği hindileri satmaya başlayan Aydın Kaya (33), "Şu anda hindi talebi çok fazla, bu yıl rekor kırdık" dedi.

Yaklaşan yeni yıl nedeniyle hindi satışları arttı. Hindiler otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı. Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde yaşayan ve hindi yetiştiriciliği yapan 2 çocuk babası Aydın Kaya, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Yılbaşı için yavru olarak aldığı hindileri bakıp, büyüten ve satmaya başlayan Kaya, "Yılbaşı olması sebebiyle şu anda hindi talebi çok fazla. Bu yıl rekor kırdık. 350-400 adet hindi satışımız oldu. Dişi hindiler 2 bin liradan, erkek hindiler 2 bin 500 ile 3 bin liraya kadar satılıyor. Bir sofraya erkek hindinin girme maliyeti, 3-4 bin lirayı buluyor. Yeni yıl gelmeden, çoğu satıldı. Elimde şu anda 50 hindi kaldı" diye konuştu.