İzmir’de elektrik kesintisi 24 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 24 Aralık Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 24 Aralık Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
11:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu
13:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
Fahrettinpaşa
Üniversite
Musalla
Ilıca
Altınyunus
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kuyucak
Dereköy
Barbaros
Küner
Akçaköy
15:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım
Musabey
Kesik
10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
9:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kavakdere
Atatürk ( Karakoç KARAKOÇ )
Cumhuriyet
Tepecik ( AKÇAKAYA KÜME EVLER Zafer Sk. )
Turabiye
Orhanlı
Beyler
10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Gökçen
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çapak