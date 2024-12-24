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İzmir'de elektrik kesintisi 24 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 24 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 24 Aralık Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Aralık Salı

11:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu

13:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
Fahrettinpaşa
Üniversite
Musalla
Ilıca
Altınyunus

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kuyucak
Dereköy
Barbaros
Küner
Akçaköy

İzmir’de elektrik kesintisi 24 Aralık Salı

15:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Yıldırım
Musabey
Kesik

10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

9:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Kavakdere
Atatürk ( Karakoç KARAKOÇ )
Cumhuriyet
Tepecik ( AKÇAKAYA KÜME EVLER Zafer Sk. )
Turabiye
Orhanlı
Beyler

10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Gökçen

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Çapak

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