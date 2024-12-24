İzmir’de elektrik kesintisi 24 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 24 Aralık Salı İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...