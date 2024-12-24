Konak’taki trafik nefes alacak

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kent trafiğine nefes aldırmak için gündemine aldığı önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nde çalışmalar başladı. Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak alt geçit sayesinde Halkapınar'da trafik rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. 500 milyon liraya mal olacak çalışmaların ekiplerin 7 gün 24 saat mesaisi ile 10 ayda bitirilmesi planlanıyor. Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı'ndan kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı'na direkt bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturulacak.